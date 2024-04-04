В НАТО не отримували запит на розміщення військ в Україні, але Україна просить надавати озброєння і боєприпаси.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не має планів направляти бойові війська в Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що НАТО не є стороною у війні Росії проти України і не буде брати участь у конфлікті, але надає підтримку Україні для її самооборони.

Він сказав, що треба пам'ятати, що Росія здійснює вторгнення в Україну і переміщує через кордон війська, бойові танки, літаки, ракети для встановлення контролю над Україною, що є порушенням міжнародного права.

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Україна захищає свою землю і території. У міжнародному праві і Статуті ООН закріплено, що самозахист є законним.

"Це те, що робить Україна. Ми маємо право підтримувати України в її обороні. Це роблять союзники НАТО. Ми не маємо жодних планів розміщення будь-яких бойових військ в Україні. Немає запиту для цього, але українці просять техніку, боєприпаси і зброю. І ми забезпечуємо цим Україну. Але це не робить союзників НАТО стороною конфлікту", - наголосив Столтенберг.

Розмови про відправку військ НАТО в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче офіційного консенсусу немає, він не виключає можливості відправки західних військ до України в майбутньому. Ця заява була сприйнята з незгодою серед інших союзників Франції. Провідні країни, одна за одною, заявляли, що не мають таких планів.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що рішення однієї з країн відправити війська в Україну вплине на всіх в альянсі. Він наголосив, що в Україні немає військ НАТО та альянс не має наміру їх розміщувати.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що військовослужбовці НАТО не будуть воювати в Україні, проте зможуть виконувати навчальні місії.

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