Зокрема на такі слова французького президента позитивно відгукнулися країни Балтії та Фінляндія.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію, змусивши РФ здогадуватися про межі підтримки України з боку західних країн, коли сказав про можливість введення військ на територію держави, яка воює. Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.

"Зараз не час відправляти війська на землю, і ми навіть не хочемо обговорювати це на даному етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати", - наголосила вона.

Такі слова дипломата підтверджують, що Макрона підтримують передові члени НАТО після своєї нещодавньої заяви щодо Росії та попереджень про те, що поразка Москви в Україні має "першорядне значення для європейської безпеки".

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У виданні додають, що протягом десятиліть у більшій частині Центральної та Східної Європи до Франції ставилися з підозрою за ігнорування інтересів безпеки регіону в її заграваннях з Кремлем. Навіть після початку повномасштабної війни РФ в Україну та доказів серйозних воєнних злочинів, Макрон заявив, що Росію не можна "принижувати".

Відомо, що в лютому президент Франції шокував своїх союзників, коли заявив, що, ймовірно, готовий розгорнути свої війська, аби перешкодити перемозі РФ над Україною. За його словами, так він намагається відновити "стратегічну невизначеність" стосовно Росії.

Проте Німеччина, Сполучені Штати Америки та Велика Британія заперечили цей варіант. Критики Макрона заявили, що такі слова звели нанівець невизначеність, яку французький президент намагався створити.

Водночас Валтонен зазначила, що зовсім було не помилково тримати РФ в здогадках про те, що партнери України будуть готові це зробити.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте теж позитивно відгукнулася на спробу Макрона створити "стратегічну невизначеність".

"Що мені сподобалося в двох нещодавніх заявах президента Макрона, так це те, що він сказав, що насправді, чому ми повинні нав'язувати собі червоні лінії, коли Путін, по суті, не має жодних червоних ліній?" - зауважила вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зауважив, що заява Макрона "трохи розбудила лідерів Європи - замість того, щоб ставити чоботи на землю, безпечніше надсилати зброю і гроші" в Україну.

"Це змушує Путіна замислитися над тим, що насправді може зробити Європа. Таке нестандартне мислення є корисним", - сказав він.

Крім того, Фінляндія та країни Балтії об'єднуються навколо традиційних ідей Франції про те, що ЄС має відігравати більшу роль у спільних військових закупівлях та співпраці в оборонній промисловості, маючи для цього відповідний бюджет.

Також Макрон підтримав прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яка стала очільником закликів до ЄС випустити спільні боргові зобов'язання на потреби оборони. Навіть Фінляндія, яка є ощадливою державою та виступає проти запозичень ЄС, швидше за все, приєдналася до цієї ідеї.

"Ми не маємо нічого проти. Якщо ми вирішимо, що хочемо колективно витратити 100 мільярдів євро на посилення нашої оборони і хочемо випустити облігації для їх фінансування, то це не має нічого спільного з ощадливістю", - запевнила Валтонен.

Водночас чиновники та дипломати сумніваються в тому, чи зможе Франція зробити більше в практичному плані, аби допомогти Україні. Європейський посол у країнах Балтії зауважив, що захоплений "великим жестом" Макрона щодо України, проте має сумнів, що Франція завжди виконує свої обіцянки, про які говорить. За словами декількох чиновників, вони надають більше переваги у внесок Німеччини до регіональної безпеки, ніж Франції чи Великій Британії.

Проте один з балтійським військових чиновників підкреслив, що Макрон створив "першу стратегічну дилему для Росії", проте його заява була "тонкою", тому, ймовірно, Франція не продумала наступні кроки.

"Імпульс є, щоб заявити, що Україна повинна перемогти. Але виникає питання через два роки: що ви збираєтеся з цим робити? Франції та Макрону справді потрібно піднятися на гору, щоб відновити довіру. Нам подобається новий дух Макрона... але подолання нашої власної інстинктивної недовіри до колективних інстинктів французів щодо Росії потребуватиме часу", - прокоментував науковий співробітник Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні Томас Єрмалавічюс.

Відправлення західних військ до України: останні новини

Раніше голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве не виключила відправлення військ в Україну. За її словами, у своїх попередніх виступав Еммануель Макрон заявив, що "не виключає нічого апріорі".

"В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не виключається, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - прокоментувала вона.

Водночас колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд зазначив, що заява Макрона про відправку західних військ в Україну залишила достатньо двозначності і це вперше, коли щось подібне було сказано публічно.

"Це привернуло увагу Путіна до того, що країни, не лише Франція, а й інші союзники, розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці ЗСУ чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати", - наголосив він.

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