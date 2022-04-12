Зазначається, що діяльність росіян, оголошених тепер персонами нон грата, "суперечить національним інтересам" Франції.

Франція висилає з країни шість росіян, підозрюваних у шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції, опублікованій в понеділок, 11 квітня.

"Після дуже тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки розкрило в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій території", - цитує заяву CNN.

Зазначається, що діяльність росіян, оголошених тепер персонами нон грата, "суперечить національним інтересам" Франції.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен на своїй сторінці у Twitter привітав французьких агентів безпеки, які "перешкоджали роботі мережі російських таємних агентів".

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства закордонних справ України, країни-партнери вже видворили щонайменше 443 російських дипломатів з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації в Україну.

Тим часом в Україну прибув загін технічних і наукових жандармів з Франції. Вони займуться розслідуванням військових злочинів російських військових у населених пунктах під Києвом.

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