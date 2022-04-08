Світ реагує на зухвалу війну РФ висилкою російських дипломатів.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що країни-партнери вже видворили 443 російських дипломатів з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Російської Федерації в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ. США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання Росією повномасштабної війни", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим, зазначається, що цей крок - це акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ.

"Висилка дипломатів стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів. Захід завдав удару по спроможностях РФ вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України", - сказано у заяві.

Зокрема, російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів - пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму.

"Міністерство закордонних справ України закликає партнерів застосувати максимальний тиск на РФ, щоб зупинити її варварську війну проти України", - йдеться у заяві.

Як відомо, Генеральна асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини.

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