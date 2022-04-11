Зазначається, що жандарми розслідуватимуть звірства, скоєні окупантами на Київщині. Розпочнуть роботу 12 квітня.

В Україну прибув загін технічних та наукових жандармів з Франції для розслідування військових злочинів російських військових у населених пунктах під Києвом.

Про це повідомив дипломат та посол Франції в Україні Етьє де Понсен на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Зазначається, що наукові та технічні жандарми з Франції прибули до Львова 11 квітня. 12 квітня вони почнуть розслідування військових злочинів, скоєних російськими військовими в Україні.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам українцям у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі", – написав де Понсен.

Дипломат додав, що Франція є першою країною, яка надає таку допомогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому росіяни брешуть, що нібито не скоювали злочинів в Україні. Глава держави вважає, що російське боягузтво наростає і перетворюється на катастрофу, але Україна зупинить це все.

"Що робить Росія? Чим зайняті її посадовці, її пропагандисти та звичайні люди, які повторюють те, що почули по телебаченню? Вони тільки виправдовуються та заперечують. Намагаються перекласти відповідальність. Брешуть. І вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно – очевидно для всіх у світі – зробили російські війська", - зауважив президент.

Нагадаємо, до розслідування злочинів РФ на території України приєдналися 42 країни. Над збором доказів військових злочинів у Бучі працюють експерти з усієї України, але кількість таких злочинів настільки велика, що не вистачає ресурсів.

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