Прем'єр-міністр Угорщини закликає до онлайн-кампанії проти опозиціонерів в країні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його прихильники мають активізувати цифровий рух, аби перехопити ініціативу в опозиційної партії, яка стає популярнішою та лідирує у більшості опитувань. Про це він сказав під час своєї промови перед етнічними угорськими прихильниками в Беїле-Тушнаді, Румунія, передає Bloomberg.

За його словами, так звані цифрові громадські групи будуть намагатися збільшити підтримку його партії перед виборами 2026 року.

"Віртуальний простір зараз є ворожою територією, і це недобре", - наголосив Орбан.

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Угорський лідер додав, що попередня спроба правлячої партії створити агресивний цифровий "бійцівський клуб" не сподобалася всім його прихильникам.

Також у своїй промові Орбан повторив чергові наративи про те, що, на його думку, саме Захід сприяв вторгненню РФ в Україну. Крім того, він закликав Європейський Союз припинити фінансування боротьби Києва.

Водночас лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у промові в центральному місті Секешфегервар (Угорщина) пообіцяв повернути країну до проєвропейської позиції.

Політик також висміяв зв'язки Орбана з авторитарними режимами, особливо з РФ, та заявив, що Угорщина повинна вибрати Захід та Європу як свою геополітичну опору.

"Місце нашої батьківщини було, є і буде в Європі", - запевнив Мадяр.

Заяви Орбана щодо України - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає Україну ворогом, і назвав її "буферною зоною", яка повинна стати між Європою та Росією.

"Під час Холодної війни ми також були буферною країною. Ми не були частиною Радянського Союзу, але були на західному периметрі Радянського Союзу і на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цього. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можливо", - сказав цинічно політик.

Також угорський прем'єр заявив, що його країна вимагає від ЄС вжити заходів проти "примусової мобілізації" в Україні. Про це він сказав на тлі чуток, що нібито через побої ТЦК загинув мешканець Закарпаття з українським та угорським громадянством Йожеф Шебештьєн.

"Не можна заявляти про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - наголосив Орбан.

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