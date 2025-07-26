Прем'єр-міністр Угорщини продовжує наполягати на невступі України до ЄС.

Україна не повинна вступати до Євросоюзу, щоб не перенести війну в Європу, а натоміть вона повинна стати "буферною" країною між Європою та Росією. Таку заяву прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі Х.

У своєму дописі Орбан запропонував Україні "стратегічну" співпрацю - "прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах" замість вступу до ЄС.

"Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз", - написав він.

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За його словами, Угорщина не вбачає в Україна ворога, і між Україною та Євросоюзом має бути "впорядкована та добре організована співпраця, яка не становить загрози війни для Союзу".

"У нас є пропозиція для українців... Можливо, вони вбачають у нас ворога, але ми не бачимо їх ворогами і вважаємо, що між Україною та Євросоюзом має бути впорядкована співпраця. Впорядкована та добре організована співпраця, яка не становить загрози війни для Союзу. Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Щойно ми його приймемо - ми можемо прийняти та долю цієї країни", - сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Він наголосив, що "сьогодні доля України полягає в тому, щоб бути буферною державою, що межує з Росією". Мовляв, "це може бути некомфортно", але "факт у тому, що країні адресу змінити не можна".

"Під час Холодної війни ми також були буферною країною. Ми не були частиною Радянського Союзу, але були на західному периметрі Радянського Союзу і на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цього. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можливо", - зазначив Орбан.

Позиція влади Угорщини щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висунув свою версію, чому Україну не треба брати в Євросоюз. За його словами, вступ України до блоку небезпечний через війну, яка триває на її території, мовляв, "Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим", а навпаки. Крім того, глава МЗС Угорщини заявив, що вважає "несправедливим" виділення мільярдів євро на підтримку України.

Також радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан не погодився з думкою, яка часто лунає в Європі, що Україна у війні проти РФ бореться і за безпеку Європи. "Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо конфронтанції з Росією", - сказав він.

Крім того, Угорщина запровадила санкції проти трьох посадовців Сухопутних військ Україн через смерть мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство. Сійярто також пригрозив Україні "великими проблемами" у разі подальшого погіршення угорсько-українських відносин. У цьому контексті він нагадав, що саме Угорщина є основним каналом постачання в Україну європейської електроенергії та газу.

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