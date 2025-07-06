За словами прем'єр-міністра Угорщини, якщо Україна вступить в ЄС, то там почнеться війна.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив припущення, що якби кожна з держав-учасниць Європейського Союзу проводила голосування щодо вступу України в ЄС, то у більшості країн люди сказали б "ні", як це було в його державі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Бюрократи, які живуть у брюссельській бульбашці, можливо, зможуть дати складне пояснення того, чому Україні варто вступити до Євросоюзу, але в людей є два дуже простих, очевидних, докази того, чому це не так. Перше: якщо включимо Україну, яка воює, включимо і війну. Ми не хочемо війни в Європі", - зауважив політик.

За його словами, вступ України до ЄС "знищить" економіку Угорщини, тому "ризик величезний".

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"Люди в Брюсселі йдуть хибним шляхом. Вони думають, що важливе рішення, яке визначить долю всієї Європи, можна прийняти без народу. Вони помиляються. Членства України не буде. Угорщина зупинила це. Вони даремно кажуть, що ігнорують це, вони змушені це робити", - підкреслив Орбан.

Позиція Орбана щодо України - останні новини

Раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін відповів, чи можна домовитися з Орбаном щодо питання вступу нашої держави в ЄС. За його словами, щодо цього питання ще є шанси.

"Досягти якихось проривних результатів сьогодні з адміністрацією в Будапешті буде дуже складно. Це не означає, що з ними не потрібно підтримувати контакт, обговорювати різні питання", - наголосив дипломат.

Водночас Клімкін вважає, що Україні слід налагодити діалог з угорською громадою, адже є чимало угорців, які допомагають Києву у відбитті російської агресії.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук відреагувала на те, що Орбан блокує рух України до ЄС. За її словами, "угорці - це далеко не вся Європа".

"На щастя, наш рух до Європи не залежить від окремих особистостей. Це тектонічний рух, який перемеле все на своєму шляху. Зрештою, ці одинадцять років війни саме про це. І нас ніхто не зупинить. Ані Росія, ані Орбан", - запевнила Верещук.

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