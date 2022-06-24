На думку радника Віктора Орбана Балаша Орбана, Євросоюз теж сильно страждає від санкцій проти РФ.

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан закликає ЄС відмовитися від нових санкцій проти Росії. Будапешт вважає, що треба дипломатично домовлятися з Кремлем.

Про це повідомляє Reuters.

На думку радника Балаша Орбана, Євросоюз теж сильно страждає від санкцій проти РФ.

"Ми б рекомендували зупинити санкційний процес... ми бачимо, що чим більше санкції ми вводимо, тим важче нам. А Росія? Так, їм теж боляче, але вони тримаються, і, більше того, навіть просуваються в Україні... Так, у нас є певні досягнення, але якщо так піде і далі, якщо логічно подумати - це закінчиться погано для нас", - наголосив Балаш.

Радник Орбана пропонує припинити війну шляхом дипломатичного урегулювання.

"Тому потрібно подумати про щось інше - мирні переговори, припинення вогню, дипломатію. Це рішення, яке ми пропонуємо", - каже Балаш Орбан.

Нагадаємо, що раніше Зеленський запросив Віктора Орбана в Україну після того, як останній підтримав надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також один із соратників Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини.

Додамо, що у сьомий пакет санкцій проти РФ не увійде газове ембарго, повідомляв кореспондент "Радіо Свобода".

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