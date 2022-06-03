У ньому будуть заходи щодо закриття існуючих лазівок.

Російський газ — це очевидна ціль для наступного пакету санкцій. Однак нові обмеження навряд чи його торкнутися. Вони будуть спрямовані на закриття існуючих лазівок, постачання нафти по трубопроводах і ядерний сектор.

Таку думку висловив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, який неодноразово публікував інсайдерську інформацію.

"Хоча газ може бути очевидною ціллю наступного (і 7-го) пакету санкцій ЄС проти Росії, цілком можливо, що це буде швидше пакет заходів з контролю за дотриманням [обмежень, — УНІАН], який буде націлений на існуючі лазівки разом з трубопровідною нафтою і ядерним сектором", — написав Йозвяк у Twitter.

Журналіст не уточнив, чи лежать в основі його посту інсайдерські дані. Судячи з тексту, кореспондент поділився власною думкою, яка сформувалася у нього на основі бесід з європейськими чиновниками.

Нагадаємо, раніше окремі країни вже заявляли, що газове ембарго не увійде в число санкцій. Наприклад, Австрія ще на початку квітня виступила проти такого роду обмежень.

Шостий пакет санкцій проти РФ

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступила Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, в той же час відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовились про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більше 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

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