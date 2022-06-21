Президент України подякував Угорщині за підтримку статусу України як кандидата до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися розвивати співпрацю між країнами у сфері енергетики.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни", - зазначив президент.

Співрозмовники домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики.

"Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - додав Зеленський.

Як писав УНІАН, скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь у відеоконференції перед зустріччю Європейської ради 23-24 червня разом із очільниками Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу і Мальти, а також главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Він заявив, що його країна підтримує надання статусу кандидата на членство в ЄС для України та Молдови, а також для Грузії та Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Володимир Зеленський назвав цей тиждень, який почався, "історичним".

Віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що усі країни ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.

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