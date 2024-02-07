Попереду ще один раунд – розгляд документу в Сенаті Канади.

Палата громад Канади ухвалила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною через кілька місяців після підписання. Про це повідомляє CBC.

Один із органів парламенту Канади ухвалили законопроект більшістю голосів – 214 проти 116. Його підтримали ліберали, Квебецький блок та Нова демократична партія. Проти виступили депутати-консерватори, які критикували законопроект за те, що він містить положення про вуглеводні ціноутворення.

"Для того, щоб ця торгова угода була реалізована, Україна повинна погодитися на введення податку на викиди вуглецю. Це не те, що ми можемо підтримати", – заявив напередодні голосування лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир.

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Слід зауважити, що торгівельна угода не накладає на український уряд зобов’язань щодо введення податку на вуглець. Проте вона містить положення про співпрацю між країнами заради "сприяння ціноутворенню вуглецю та заходам щодо пом’якшення ризиків витоку вуглецю". Тепер документ має пройти другий раунд розгляду в Сенаті Канади.

Угода з Канадою

Володимир Зеленський відвідав Канаду у вересні минулого року. Президент України зустрівся з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо і підписав оновлену угоду про вільну торгівлю між країнами. Вона закладає принцип "відбудувати найкраще" на рівні економіки, інститутів та реінтеграції суспільства.

Угода торкається таких аспектів як торгівля послугами, фінансові та телекомунікаційні послуги, інвестиції, торгівля та гендерна рівність, корінні народи, належна регуляторна політика, та розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств.

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