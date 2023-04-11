Оновлена та модернізована Угода про ЗВТ сприятиме збільшенню двостронньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для українських підприємств.

Україна та Канада досягли остаточних домовленостей та підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній прес-конференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо. За його словами, оновлена угода міститиме 18 глав, дев'ять із яких є абсолютно новими.

"Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаціних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств", - сказав він.

За словами голови українського уряду, очікується, що оновлена та модернізована угода сприятиме збільшенню двостронньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для українських підприємств.

Угода про ЗВТ між Україною і Канадою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Навесні 2017 року Верховна Рада і Сенат Канади ратифікували її.

Угода про ЗВТ набула чиннності 1 серпня 2017 року. Документ відкрив для українських виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.

У лютому 2021 року голови МЗС України Дмитро Кулеба і Канади Марк Гарно домовилися почати переговори про розширення дії Угоди про зону вільної торгівлі на сферу послуг та інвестицій.

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