Україна та Канада досягли остаточних домовленостей та підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю між країнами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній прес-конференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо. За його словами, оновлена угода міститиме 18 глав, дев'ять із яких є абсолютно новими.
"Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаціних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств", - сказав він.
За словами голови українського уряду, очікується, що оновлена та модернізована угода сприятиме збільшенню двостронньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для українських підприємств.
Угода про ЗВТ між Україною і Канадою - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Навесні 2017 року Верховна Рада і Сенат Канади ратифікували її.
Угода про ЗВТ набула чиннності 1 серпня 2017 року. Документ відкрив для українських виробників вільний доступ до 98% канадського ринку.
У лютому 2021 року голови МЗС України Дмитро Кулеба і Канади Марк Гарно домовилися почати переговори про розширення дії Угоди про зону вільної торгівлі на сферу послуг та інвестицій.