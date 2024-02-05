Утилізувати хочуть понад 83 тисячі ракет.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав Канаду передати списані ракети CRV7, які планують утилізувати. Мова йде про понад 83 тисячі наземних ударних ракет.

В інтерв'ю Global News він зазначив, що таке рішення допоможе Україні протистояти російським загарбникам, а також заощадить кошти платників податків на їх знищення. CRV7 використовуватимуть для ураження танків та артилерії РФ з ударних вертольотів та наземних пускових установок.

Буданов зазначив, що це питання вже обговорювали з Канадою, однак рішення все ще немає. Офіційні особи кажуть, що запит розглядається, однак вони побоюються, що старі CRV7 можуть бути небезпечними в експлуатації та транспортуванні.

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Очільник ГУР зазначає, що українська армія звикла працювати зі старими боєприпасами. За оцінками України, близько 8 тисяч цих ракет знаходяться в ідеальному стані, деякі з них все ще оснащені боєголовками. Непридатні можна розібрати на частини для використання в програмі БПЛА.

Канадський військовий речник каже, що більшість CRV7 є трубами з ракетними двигунами, але без боєголовок. Окрім того, що доставка ракет Україні може бути небезпечною, в Канаді занепокоєні розірванням контракту на утилізацію ракет. Журналісти зазначають, що у контракті мова йде про три типи ракет: повністю неушкоджені і все ще упаковані в оригінальні транспортні труби і коробки; двигуни на металобрухт; і інертні макети.

Експерти розповіли журналістам, що ракетне паливо має обмежений термін експлуатації і з часом може стати нестабільним. Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони все ще можуть бути безпечними, якщо зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи або забруднення.

Що ще відомо про перадачу канадських ракет:

Раніше лідер Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав передати списані CRV7 Україні, щоб не витрачати гроші на утилізацію ракет та допомогти ЗСУ.

За даними ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу Україні. В пакети допомоги увійшли ракети, боєприпасі та бойові танки.

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