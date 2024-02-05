Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав Канаду передати списані ракети CRV7, які планують утилізувати. Мова йде про понад 83 тисячі наземних ударних ракет.
В інтерв'ю Global News він зазначив, що таке рішення допоможе Україні протистояти російським загарбникам, а також заощадить кошти платників податків на їх знищення. CRV7 використовуватимуть для ураження танків та артилерії РФ з ударних вертольотів та наземних пускових установок.
Буданов зазначив, що це питання вже обговорювали з Канадою, однак рішення все ще немає. Офіційні особи кажуть, що запит розглядається, однак вони побоюються, що старі CRV7 можуть бути небезпечними в експлуатації та транспортуванні.
Очільник ГУР зазначає, що українська армія звикла працювати зі старими боєприпасами. За оцінками України, близько 8 тисяч цих ракет знаходяться в ідеальному стані, деякі з них все ще оснащені боєголовками. Непридатні можна розібрати на частини для використання в програмі БПЛА.
Канадський військовий речник каже, що більшість CRV7 є трубами з ракетними двигунами, але без боєголовок. Окрім того, що доставка ракет Україні може бути небезпечною, в Канаді занепокоєні розірванням контракту на утилізацію ракет. Журналісти зазначають, що у контракті мова йде про три типи ракет: повністю неушкоджені і все ще упаковані в оригінальні транспортні труби і коробки; двигуни на металобрухт; і інертні макети.
Експерти розповіли журналістам, що ракетне паливо має обмежений термін експлуатації і з часом може стати нестабільним. Але оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони все ще можуть бути безпечними, якщо зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи або забруднення.
Що ще відомо про перадачу канадських ракет:
Раніше лідер Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав передати списані CRV7 Україні, щоб не витрачати гроші на утилізацію ракет та допомогти ЗСУ.
За даними ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу Україні. В пакети допомоги увійшли ракети, боєприпасі та бойові танки.