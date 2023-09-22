Він також зазначив, що Канада та Україна підписали угоду про вільну торгівлю.

Канада та Україна сьогодні, 22 вересня, підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільному із президентом Зеленським брифінгу в Оттаві.

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою… Це зокрема створить додаткові робочі місця", - зазначив він.

Також, за словами Трюдо, сьогодні у Торонто лідери Канади та України планують зустрітися із представниками місцевого бізнесу та обговорять зусилля для допомоги Україні. Він також додав, що сьогодні Канада додала ще 63 росіян до санкційного списку, включно з тими, хто відповідає за викрадення дітей в Україні та розповсюдження дезінформації.

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Трюдо також уточнив деталі нового кількарічного пакету допомоги Україні

Зокрема, у його рамках Канада також надасть Україні 35 дронів з камерами високої резолюцією, легкі броньовані машини та амуніцію, яка відповідає стандартам НАТО. Також Канада допомагатиме Україні з обслуговуванням танків. Крім того, Канада зробить фінансовий внесок у консорціум, у якому лідирує Великобританія, для надання військового спорядження для України.

Трюдо також підтвердив, що Канада надасть Україні "серйозну макроекономічну допомогу" у 2024 фіскальному році.

Водночас Зеленський уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення Канада надала Україні допомоги на понад 8 млрд канадських доларів, з яких майже 2 млрд - оборонна допомога. Зокрема, йдеться про танки Leopard, гаубиці, броньовані машини, боєприпаси, стрілецьку зброю.

Крім того, Канада підготувала майже 40 тис. українських військових в рамках операції "Unifier".

Президент України також подякував уряду Канади за рішення про закупівлю нової партії ракет для систем протиповітряної оборони в Україні.

За словами Зеленського, вони із Трюдо сьогодні також обговорили співпрацю між країнами у сфері військової промисловості та спільного виробництва озброєння.

Візит Зеленського до Канади

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, після кількаденного перебування з візитом у Сполучених Штатах Америки президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади.

Зеленський анонсував підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки між країнами.

Президент України вже провів перемовини із прем’єром Канади Джастіном Трюдо та разом з першою леді зустрівся з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

Після перемовин із Зеленським Трюдо заявив, що Канада запланувала виділення 650 млн канадських доларів на 50 броньованих машин та спеціальних машин для евакуації, які будуть вироблені у канадській провінції Онтаріо.

Також Канада буде надавати своїх інструкторів та техніків для літаків F-16.

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