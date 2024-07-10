Ця сума додається до 150 мільйонів євро, вже виділених раніше.

Нідерланди виділяють додатково 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для літаків F-16, які країна незабаром поставить Україні. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів із посиланням на заяву міністра оборони Рубена Брекельманса на саміті НАТО у Вашингтоні.

Зазначається, що ця сума додається до 150 мільйонів євро, вже виділених раніше на ці цілі. Йдеться про озброєння для F-16, що закуповується безпосередньо у промисловості.

"Українці повинні не тільки вміти літати на F-16. Озброєння має вирішальне значення. За допомогою придбаних нами боєприпасів F-16 зможуть відбивати російські атаки", - заявив міністр.

Відео дня

Він наголосив, що агресія Росії не знає кордонів, тому підтримка України має "тривати на повній швидкості".

"Купуючи додаткові боєприпаси для F-16, ми тим самим хочемо дати зрозуміти Москві, що союзники по НАТО продовжуватимуть надавати Україні неослабну підтримку. Росія не повинна виграти цю війну, і це також в інтересах нашої безпеки".

F-16 для України - останні новини

Як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, винищувачі F-16 уже цього літа літу літатимуть у небі України. Держсекретар США зазначив, що літаки надходять від Данії та Нідерландів.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі.

Вас також можуть зацікавити новини: