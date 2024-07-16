Греція хоче продати США старі винищувачі F-16 для подальшої їх модернізації та передачі Україні.

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30. Країна хоче продати їх Сполученим Штатам Америки, щоб літаки модернізували й передали в Україну.

Про це повідомляє видання Al Jazeera із посиланням на джерела у грецькій армії. Зазначається, що Греція планує модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale. Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

В одній із доповідей говорилося, що Україна може розраховувати на 60 списаних літаків F-16 з Данії, Норвегії та Нідерландів. Однак країна потребує близько 150 винищувачів, тож 32 літаки від Греції допомогли б заповнити цю прогалину.

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За словами джерел Al Jazeera, Греція вважає за краще продати ці літаки назад США, де б їх модернізували, після чого передали Києву. Деякі військові експерти з осторогою ставляться до передачі десятків винищувачів.

"На жаль, через наших сусідів ми зобов'язані мати дуже потужні збройні сили. Продаж 32 винищувачів F-16 ... відкриє велику діру у військово-повітряних силах. ... Повинен бути кворум з близько 200 літаків, чого не може бути з більш сучасними і дорогими винищувачами", – сказав інженер грецьких ВПС на умовах анонімності.

F-16 для України

Бельгія задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, однак графіки поставок є довготривалими. Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, у Бельгії обіцяють, що 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, "що очевидно є неприйнятним для нас".

Кількома днями раніше також повідомлялося, що Норвегія вирішила передати Україні шість літаків F-16. Поставки мають розпочатися в цьому році.

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