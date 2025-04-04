Доки країна була союзником Росії, євроінтеграція була фактично неможливою.

Вірменія офіційно розпочала шлях до членства в Європейському союзі. Відповідний закон підписав президент країни Ваагн Хачатурян, повідомляє News.am.

За даними видання "Новое время", закон був ініційований громадською організацією на підставі зібраних 60 тисяч підписів громадян країни. 26 березня цього року закон був ухвалений вірменським парламентом.

"Ми внесли цей законопроект для того, щоб Вірменія могла висловити свою політичну волю рухатися у бік Євросоюзу. Цей процес необоротний. Народ виступає за це", – заявляв тоді уповноважений представник ініціативної групи "Єврореферендум" Артак Зейналян.

Відео дня

Вірменія змінює геополітичний вектор

Як писав УНІАН, після остаточної військової поразки у боротьбі з Азербайджаном за азербайджанський регіон Карабах Вірменія почала відходити від традиційного альянсу з Росією. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян зокрема звинувачував Росію у тому, що вона фактично допомогла Азербайджану, а не Вірменії, яка була формальним союзником Кремля в межах ОДКБ.

Вірменія змусила Росію вивести з вірменської території частину російських "миротворців", а також заявила про призупинення участі в ОДКБ.

Також Вірменія підписала Римський статут і тепер формально зобов’язана заарештувати Володимира Путіна за першої ж нагоди.

Вас також можуть зацікавити новини: