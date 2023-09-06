Метою навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях.

З 11 по 20 вересня пройдуть спільні військові навчання між США та Вірменією.

Як інформує Міністерство оборони Вірменії, армії тренуватимуть стабілізаційні дії між сторонами-противниками під час миротворчих місій. Навчання "Партнер Орел-2023" відбудуться на базі тренувального центру "Зар" у Вірменії.

"Метою навчань є підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом управління та тактичного зв’язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планової оцінки "Концепції оперативного потенціалу" програми НАТО", - йдеться у повідомленні.

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Партнери Москви виходять з орбіти впливу Росії

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Росію у невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Карабаху.

У червні цього року Сербія і країни НАТО провели військові навчання за підтримки США і це стало стратегічною поразкою Москви.

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