Ще одна стратегічна поразка Москви.

На території Сербії з 16 по 30 червня відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє видання Politika, навчання "Платиновий вовк" відбуваються в Сербії щороку, але зараз подія матиме особливий статус, тому що тут буде широка міжнародна співпраця.

"Причина такого рішення – у виконанні зобов’язань Республіки Сербія щодо участі армії Сербії у багатонаціональних операціях. Мета цих навчань – у підтриманні досягнутого рівня взаємосумісності підрозділів збройних сил Сербії для участі в таких операціях", – сказали у Міноборони Сербії.

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Додамо, що Сербія мала конфлікт з НАТО в 1998-1999 роках з приводу Косово, але у 2006 році Белград долучився до програми НАТО "Партнерство заради миру".

Війна в Україні - позиція Сербії

Офіційний Белград засудив російське вторгнення в Україну і декларує підтримку територіальної цілісності України.

"Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Так і залишиться", - заявляв президент Вучич.

У січні Сербія пообіцяла надати Україні гуманітарну допомогу, в тому числі обладнання для підтримки української енергосистеми.

Також нещодавно президент Сербії заявив, що йому доведеться ввести санкції проти Росії через сильний тиск Заходу.

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