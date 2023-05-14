Витік даних стався в Департаменті транспорту і вплинув на 114 тисяч нинішніх та 123 тисячі колишніх працівників.

У США стався масовий витік даних - особиста інформація 237 тисяч нинішніх і колишніх федеральних держслужбовців була розкрита в результаті витоку даних в Департаменті транспорту.

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, порушення торкнулося систем обробки пільг на проїзд TRANServe, які відшкодовують державним службовцям витрати на поїздки. Порушення торкнулося 114 тисяч нинішніх і 123 тисяч колишніх співробітників.

Як зазначає агентство, неясно, чи використовувалася якась особиста інформація в злочинних цілях.

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Міністерство транспорту США повідомило Reuters, що порушення не торкнулося ніяких систем безпеки на транспорті. Хто може нести відповідальність за злам, не повідомляється.

Департамент розслідує порушення і тимчасово заморозив доступ до системи пільг на проїзд, поки захист не буде відновлено.

Витік даних у США

На початку квітня в мережу просочилися секретні документи Пентагону, які, серед іншого, стосувалися планів майбутнього українського контрнаступу і розкривали подробиці поставок зброї Україні від союзників.

Також документи містили докази того, що США прослуховували деякі з союзних країн, проте в Держдепі США стверджували, що витік не вплинув на відносини США з союзниками.

У той же час в Україні стверджували, що документи містять як правдиву, так і неправдиву інформацію, і підкреслювали, що цей витік вигідний у першу чергу Росії.

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