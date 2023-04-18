У заяві йдеться, що вони не відображають останні розвіддані США.

У Білому домі заявили, що документи Пентагону, що просочилися в мережу, могли бути підроблені.

З такою заявою виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телеконференції, повідомляє кореспондент Today News Africa Симон Атеба в мікроблозі Twitter.

"Джон Кірбі продовжує просувати твердження про те, що документи, які, як повідомляється, просочилися за допомогою Джека Тейшейри, могли бути підроблені і що вони представляють просто неповні знімки, які не відображають останні розвіддані США", - написав журналіст.

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Кірбі додав, що президент Джо Байден серйозно ставиться до захисту секретів Сполучених Штатів. Вони поки не знають, чи діяв Тейшейра поодинці, деталі розслідування не розголошують.

Витік документів Пентагону: останні новини

Нагадаємо, що на початку квітня в мережу "злили" документи, які нібито містять секретну інформацію Пентагону про війну в Україні та інші розвіддані.

Вже 13 квітня Федеральне бюро розслідувань заявило про арешт підозрюваного, ним виявився військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.

На думку Міністра оборони України Олексія Резнікова, "злив" даних був спецоперацією з підриву довіри між союзниками. Водночас у Держдепі заявили, що витік не вплинув на відносини з іншими країнами.

Водночас глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що цей витік найбільш вигідний Російської Федерації.

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