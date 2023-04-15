Блінкен стверджує, що чув від партнерів вдячність за кроки, які Вашингтон зробив після витоку.

В Держдепі США стверджують, що витік надсекретних записів військової розвідки США не вплинув на співпрацю країни з її союзниками.

Як пише Sky News, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до В’єтнаму зазначив, що натомість чув від партнерів вдячність за кроки, які Вашингтон зробив після витоку.

"Виходячи з розмов, які я мав, я не чув нічого, що вплинуло б на нашу співпрацю з союзниками та партнерами", - сказав він.

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Раніше Politico з посиланням на джерела в уряді США та європейських урядах повідомляло, що витік даних про Україну призвів до кризи у відносинах Вашингтона з союзниками. Головний демократ у комітеті з розвідки Палати представників США Джим Гаймс стверджував, що після витоку може бути втрачений доступ до важливих розвідданих, зокрема, від розвідувального партнерства "П’ять очей" (FVEY), яке включає Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію.

Витік даних Пентагону - що треба знати

7 квітня стало відомо про витік засекречених документів США щодо війни в Україні. Витік розкривав деталі щодо перемовин США та Південної Кореї щодо постачання зброї, проливав світло на те, як США оцінювали стан української ППО і так далі.

Правоохоронці та спецслужби взялися за розслідування з метою знайти джерело поширення секретних даних. Очікувалося, що це триватиме довгі місяці.

Напередодні було затримано 21-річного військовослужбовця Повітряної національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинуватили в розголошенні надсекретних записів військової розвідки в Інтернеті.

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