Вже три місяці поспіль темпи російського просування залишаються відносно високими за останні півтора роки.

Темпи просування російських окупантів на фронті у липні були приблизно на тому ж рівні, що й у червні – захоплено 564 кв км української території. Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

"Ворог вийшов фактично на ті самі цифри, що і в червні (в межах похибки)", – йдеться у повідомленні.

Аналітики також зробили розбивку за всіма напрямками фронту, показавши наочно, який відсоток втраченої території і який відсоток штурмових дій припадає на кожен з них:

Відео дня

Новопавлівський — 34% від усієї втраченої території і 12% від усіх штурмових дій за місяць;

Покровський — 22% території і 35% штурмів;

Лиманський — 12% території і 15% штурмів;

Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% і 9%;

Торецький — 5% і 5%;

Сіверський — 4% і 4%;

Запорізький — 3% і 1,3%;

Сумський — 0% і 11%.

"В даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати. А от Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи. По решті відтинках практично 1 в 1, що аж самі здивовані такій влучності у цифрах", – додали в DeepState.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні ввечері російські окупанти завдали бомбового удару по стратегічно важливому мосту в межах міста Херсон. Це єдиний автомобільний міст, що веде на острів з житловим масивом Корабел.

Міст встояв, хоча отримав значні ушкодження. Місцева влада закликала цивільних невідкладно евакуюватися з острова, доки міст не знищили остаточно.

Також ми розповідали, що російські окупанти, ймовірно, намагаються облаштувати пусковий майданчик для "Шахедів" на руїнах донецького аеропорту.

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