За словами прем'єр-міністра країни, необхідно "знайти спільні рішення, щоб зупинити це явище".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попросив допомоги Європейського Союзу щодо припливу мігрантів з Росії та економічні наслідки закриття кордонів на сході Фінляндії. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Орпо разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали кордон "і тепер ми повинні знайти спільні рішення, щоб зупинити це явище, коли Росія використала проти нас нелегальних мігрантів".

"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи на рівні ЄС", – сказав політик.

Він подякував Єврокомісії і країнам-членам ЄС за підтримку, але додав, що східна Фінляндія серйозно постраждала через дії Росії та закриття кордону.

"Нам потрібно, щоб Європейський Союз допоміг східній Фінляндії та регіонам, які страждають через поведінку Росії. Ми хочемо, щоб Європейський Союз створив новий інструмент для фінансування східної Фінляндії та регіонів, які страждають", - підкреслив Орпо.

Відносини Фінляндії та РФ - останні новини

У березні прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Захід "прийняти виклик", який кидає Росія. За його словами, ціна російського військового успіху в Україні набагато перевищить інвестиції, необхідні для підтримки Києву.

Ці слова пролунали на тлі заяви Путіна про те, що РФ і Фінляндія мали "ідеальні стосунки", тому він нібито не розуміє рішення сусідів про вступ до НАТО.

Також УНІАН повідомляв, що на початку квітня Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду. Фінляндія стала восьмою країною, яка уклала відповідний договір із Києвом.

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