Скасувати візити пропонують до скасування додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через держкордон.

Влада Киргизстану і Таджикистану рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії через те, що їм масово відмовляють у в'їзді до РФ. Утиски, сплески ксенофобії почалися в РФ після теракту в "Крокусі", який стався 22 березня.

Зокрема, відповідну заяву розміщено на офіційному сайті Міністерство закордонних справ Киргизької Республіки. Зазначається, що у ЗМІ з'явилося багато публікацій про стовпотворіння на кордоні та відмови в його перетині з боку представників відповідних силових структур РФ. Водночас у МЗС стверджують, що, станом на 2 травня 2024 року, не отримувало "сигналів" про випадки масової відмови у в'їзді в Російську Федерацію громадянам Киргизстану.

"Водночас Міністерство та закордонні установи Киргизької Республіки відстежують поточну ситуацію в Російській Федерації та її вплив на правове становище громадян Киргизької Республіки. При цьому Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду в Російську Федерацію, тимчасово утриматися від поїздки на її територію", - сказано в заяві.

Відео дня

Скасувати візити пропонують до зняття додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через держкордон, які запроваджено в РФ після теракту в "Крокусі". За необхідності здійснити поїздку громадянам Киргизстану рекомендують завчасно перевірити наявність обмежень на в'їзд до Російської Федерації.

Раніше МЗС Таджикистану зробило схожу заяву - рекомендовано громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту "без нагальної потреби".

Як повідомляє ASTRA, МЗС Таджикистану зробило цю заяву на тлі масового недопуску громадян цієї країни до Росії.

Зокрема, 25 квітня видання Asia Plus повідомило, що сотні громадян Таджикистану вже кілька днів як застрягли на КПП "Сагарчин" на кордоні з Оренбурзькою областю Росії. Черга на перехід кордону, за повідомленням очевидців, становила понад 180 автомобілів із таджицькими номерами.

За даними росЗМІ, після теракту в "Крокусі" вже в третині російських регіонів обмежили кількість сфер, у яких можуть працювати мігранти. Останньою виступила Курська область, де губернатор заборонив мігрантам працювати таксистами. Це рішення місцева влада ухвалила нібито на підставі результатів опитування в Телеграм-каналі. При цьому, губернатор сам визнав, що мігрантів у цьому регіоні "не так багато".

Теракт у "Крокусі" - деталі

22 березня озброєні люди відкрили вогонь у підмосковному Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і зникли. Загинули близько 140 осіб. Наступного дня російські силовики оголосили про затримання підозрюваних, у соцмережах було опубліковано свідчення того, що цих людей катували. Наприклад, на одному з відео чоловік у камуфляжі відрізав ножем вухо Саідакрамі Рачабалізоде. Цей ніж згодом виставив на аукціоні неонацист Євген Рассказов. Також було оприлюднено фото, на якому іншого фігуранта - Шамсідіна Фарідуні - катували струмом за допомогою приладу зв'язку ТА-57.

Міністр закордонних справ Таджикистану Сироджиддін Мухриддін засудив застосування тортур до таджикистанців, яких затримали за підозрою у скоєнні теракту. Зокрема, на засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД у Мінську він заявив, що російські силовики мають дотримуватися норм і принципів міжнародного права, особливо щодо презумпції невинності, заборони тортур і жорстокого поводження.

Після теракту мігранти в Росії зіткнулися зі сплеском ксенофобії та силовими операціями з депортації.

Вас також можуть зацікавити новини: