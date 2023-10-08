В українському МЗС зазначили, що підтримують зв'язок з українцями у секторі Гази.

МЗС України продовжує шукати офіційне підтвердження можливої смерті громадянки України під час обстрілів в Ізраїлі.

Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, наразі оперативний штаб Міністерства закордонних справ України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

За минулу добу українські дипломати розшукали одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю, допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

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Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

"Триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила", - уточнив Ніколенко.

Він підкреслив, що українське посольство перебуває у постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

Також дипломати підтримують зв'язок і з українцями, які перебувають в cекторі Гази, розробляють маршрути екстреного виїзду з анклаву в разі настання такої потреби.

У МЗС закликали громадян за будь-якої критичної ситуації звертатися на гарячі лінії посольства України в Ізраїлі (+972 546 676 782) та української дипустанови у м. Рамалла (+972 59 823 93 99).

"Дипломати готові надавати максимальне сприяння та захист нашим громадянам. Нікого не залишимо напризволяще", - наголосив речник міністерства.

Хто атакував Ізраїль, і які наслідки

Як повідомляв УНІАН, вторгнення членів палестинського ісламістського руху ХАМАС на територію Ізраїлю з боку сектора Гази розпочалося вранці 7 жовтня паралельно із масованою ракетною атакою. Бойовики увійшли до декількох населених пунктів неподалік кордону. У мережі опубліковано багато відео вбивств ізраїльтян та знущання з тіл жертв. За останніми даними, загинули понад 300 осіб.

У відповідь на атаку ізраїльська влада розпочала операцію "Залізні мечі" й завдавали удари по сектору Гази та відбивали захоплені бойовиками населені пункти. Згодом Кабінет безпеки уряду Ізраїлю схвалив кроки зі "знищення військового та урядового потенціалу" ХАМАСу та угруповання "Ісламський джихад". Ізраїльська армія розпочала наступ. Мирних жителів сектору Гази закликали покинути помешкання та шукати укриття.

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