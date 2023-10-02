Європейський Союз та Україна мають додатково об'єднати зусилля для гарантування безпеки зернового коридору.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив як на повну потужність може працювати морський коридор для експорту українського збіжжя на світові ринки без залучення Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві.

Глава МЗС повідомив, що сьогодні говорили про експорт українського збіжжя на світові ринки, і зокрема, йшлося про відносини з країнами Азії, Африки та Південної Америки. "Була дуже детальна розмова на цю тему. Усі докладають зусиль", - сказав Кулеба.

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"Наш сигнал дуже чіткий - морський коридор, яким можна експортувати українське зерно до світу без залучення Росії, є реальністю. Ми вже це продемонстрували. І якщо зараз Європейський Союз і Україна додатково об'єднають зусилля для гарантування безпеки цього коридору, то цей коридор може працювати на повну потужність. Ми повинні шукати рішення спільно з європейцями", - наголосив глава МЗС.

"Ми повинні шукати рішення, які позбавлять Росію можливості шантажувати світ голодом або цінами на зерно. Ми цілком можемо впоратися без них, як це і було до початку повномаштабного вторгнення", - сказав Кулеба.

Зерновий коридор - новини

Як повідомляв УНІАН, у липні після відмови РФ продовжувати дію "зернової угоди", президент Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства Чорним морем продовжуватимуть без участі країни-агресора.

У серпні ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, в першу чергу ті, що перебувають в портах Великої Одеси з 2022 року та не змогли вийти у море через військову агресію РФ.

Тимчасовим зерновим коридором почали заходити приблизно в 10 разів більші судна, ніж тиждень-півтора тому. З початку роботи цього альтернативного маршруту фрахт в українських морських портах здешевшав на 30-40%.

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