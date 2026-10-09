Кремль відреагував на заяву Рубіо про глухий кут у переговорах щодо України

Там заявили, що не зацікавлені у тимчасових заходах, таких як припинення вогню.

Кремль погодився зі словами державного секретаря США Марко Рубіо про те, що переговори щодо припинення війни РФ проти України зайшли в глухий кут.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. "Так, ми з ним згодні", – сказав він на полях зустрічі лідерів країн колишнього СРСР у Туркменістані.

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков додав, що саме дипломати повинні знайти шляхи до миру в Україні.

Відео дня

"Мистецтво дипломатії якраз і полягає в тому, щоб знайти такий вихід, який дозволив би перейти до мирного врегулювання", – висловився Пєсков.

Також прес-секретар знову повторив, що в Кремлі не бачать у найближчій перспективі можливості для проведення тристоронньої зустрічі за участю Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Він знову озвучив позицію Кремля щодо того, що Путін зацікавлений лише у комплексному вирішенні, а не в тимчасових заходах, таких як обмежене припинення вогню:

"Ми не є прихильниками фрагментарного вирішення, ми виступаємо за всеосяжне врегулювання, яке забезпечить стабільний мир на довгі роки – на десятиліття".

Мирні переговори щодо України

Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер сьогодні зустрінуться в Маямі з українською стороною, щоб обговорити нові ідеї та спробувати виробити єдину пропозицію щодо завершення війни.

Вчора президент України Володимир Зеленський відреагував на слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що перспектив для мирного врегулювання шляхом переговорів немає. Президент заявив, що мова йде не про "глухий кут", а про небажання Вашингтона чинити тиск на Москву.

Вас також можуть зацікавити новини: