Путін зробив нову заяву про долю мирних переговорів по Україні

Коли Україна атакувала Москву безпілотниками під час виборів минулого місяця, то нібито тим самим підірвала можливість відновлення тристоронніх мирних переговорів.
Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом, повідомили в Кремлі. За словами Путіна, Москва нібито була готова відновити переговори з Києвом після парламентських виборів у Росії, пише Reuters.
"Здійснивши масовану атаку безпілотників на Москву, інші міста та виборчі дільниці, а також на конкретних осіб, які брали участь в організації виборів, у основний день голосування, київський режим зірвав можливість негайного відновлення переговорного процесу", – сказав помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков, коментуючи розмову з Трампом.
"І тепер ми будемо розглядати, коли ці переговори можуть бути відновлені", – додав він.
Переговори про закінчення війни в Україні
Дональд Трамп поки що безуспішно намагається виступити посередником у укладенні мирної угоди для припинення війни в Україні.
При цьому днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про закінчення війни РФ проти України зайшли в глухий кут. Але він запевнив, що США продовжать працювати над врегулюванням.
Вчора в Кремлі прокоментували заяву Рубіо, погодившись, що глухий кут є. І додали, що РФ не зацікавлена в тимчасових заходах, таких як припинення вогню.