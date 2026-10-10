Трамп не вимагав від Путіна поступок по Україні за дизельну угоду, - ISW

Тепер Трампу буде набагато складніше покласти край війні в Україні.

США дозволили Росії постачати дизельне паливо на світові ринки просто так, не отримавши натомість жодних поступок щодо України.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). У ISW вважають, що дозвіл на експорт російського дизельного палива збільшить доходи РФ і розширить її ресурси для продовження війни проти України. А це, відповідно, ускладнить зусилля США щодо припинення війни.

Аналітики звернули увагу, що таке рішення президента США Дональда Трампа є односторонньою поступкою російському диктатору Володимиру Путіну, який нічого не запропонував натомість щодо України.

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Таким чином, в Інституті дійшли висновку, що послаблення санкцій принесе Росії економічну вигоду, не змусивши її піти на поступки в процесі переговорів про закінчення війни проти України.

Аналітики Інституту у зв’язку з цим навели такі цифри: у 2025 році на РФ припадало лише 9,5% світового експорту дизельного палива, а цього літа Кремль заборонив експорт дизеля через наслідки українських ударів по нафтопереробних заводах.

Дизельна угода Трампа і Путіна

Про домовленість оголосив Трамп після телефонної розмови з Путіним.

За розпорядженням Трампа, Мінфін США видав тимчасову ліцензію, що дозволяє постачати російське дизельне паливо на світові ринки.

Трамп заявив, що РФ найближчим часом поставить на ринки понад 300 тис. тонн дизельного палива. Ще 500 тис. тонн, за його словами, має надійти в листопаді, а згодом – ще мільйон тонн.

Президент Володимир Зеленський відреагував на домовленість Путіна і Трампа та зазначив, що Україна підтримала б послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир’я на час холодів.

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