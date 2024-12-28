У минулому диктатор Путін описував свій ідеал Росії як Російську імперію 17-го століття, і джерела кажуть, що це слід сприймати буквально.

Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Про це з посиланням на джерела в Альянсі пише фінське видання Iltalehti Journal.

За оцінками джерел, Росія намагатиметься вийти на кордони Туркуського договору 1743 року. В такому випадку російські сили будуть націлені на річку Кюмійокі. Далі на північ метою вторгнення буде Пуумалансалмі.

Оцінка загрози показує, що Росія хотіла б створити для себе буферну зону.

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"Мислення Росії щодо безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО, російські ракетні атаки також будуть спрямовані на Гельсінкі. Основний напрямок російського наступу буде в країнах Балтії", – пише видання.

Зазначається, що у своїй пропагандистській промові 19 грудня російський правитель Володимир Путін заявив, що РФ має "достатньо сил і засобів, щоб повернути всі свої історичні території.

У минулому ж господар Кремля описував свій ідеал Росії як Російську імперію 17-го століття. І джерела стверджують, що слова Путіна слід сприймати буквально.

"Під загрозою опиняться Естонія, Латвія і Литва, а також південно-східна Фінляндія", – йдеться у матеріалі.

Імперіалістська політика Кремля: загроза НАТО

Про те, що Росія може розпочати війну проти НАТО, говорять уже не перший рік. Про таку загрозу попереджали представники різних країн – як політики, так і військові.

Кілька днів тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО. За його словами, зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

Водночас глава Естонської зовнішньої розвідки Каупо Розін попердив, що НАТО необхідно буде стримувати Росію протягом наступних 10-20 років. Він додав, що це здійсненно, але Захід має поставитися до проблеми серйозно й інвестувати в оборону.

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