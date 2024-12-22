Німецький міністр оборони також попередив про гібридну загрозу, що виходить від росіян.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО.

"Якщо ми будемо ігнорувати загрозу тільки тому, що вона викликає дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться", - висловив думку міністр, передає "Німецька хвиля". Водночас він підкреслив, що наразі нападу з боку РФ не очікується. Пісторіус зазначив, що зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

"До 2029 або 2030 року Путін може настільки посилити армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території альянсу", - вважає Пісторіус.

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Міністр також попередив про гібридну загрозу для Німеччини з боку РФ. "Путін діє гібридно, і Німеччина перебуває під його пильною увагою. Він добре нас знає і розуміє, де і як завдати нам болючих уколів. Нам потрібно підготуватися, щоб протистояти загрозі з боку Путіна. Ігнорування цієї загрози лише збільшить її масштаб", - сказав він.

За словами міністра, насамперед, під гібридним ударом РФ може опинитися інфраструктура та енергопостачання, активність у Північному та Балтійському морях. "До цього можна додати кампанії в соцмережах, втручання у виборчі процеси та підкуп державних політиків", - перерахував загрози Пісторіус.

Він підкреслив, що такі дії є частиною стратегії Путіна, спрямованої на дестабілізацію і розкол німецького суспільства. "Ми повинні зробити все, щоб стратегія Путіна не спрацювала", - підсумував мінстр.

Війна між РФ і НАТО

Армія РФ вийде з цієї війни незрівнянно розумнішою і набагато краще підготовленою до війни з точки зору стратегії та планування, заявив у листопаді ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий.

А на початку листопада співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас заявив, що Європа втратила шанс підготуватися до війни з РФ, який своїм західним партнерам дала Україна. Тепер Росія спробує скористатися шансом знищити НАТО методами гібридної війни.

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