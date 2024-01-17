Путін робить це в рамках більш широких зусиль з ослаблення НАТО.

Президент Росії Володимир Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутніх ескалацій проти країн Балтії. Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, Путін робить це в рамках більш широких зусиль з ослаблення НАТО.

Як зазначають аналітики, Путін вже давно тривіалізує суверенітет колишніх радянських республік, і Росія вже давно стверджує, що має право захищати своїх "співвітчизників за кордоном", включаючи етнічних росіян і російськомовних за межами Росії.

"ISW не помітила жодних ознак того, що напад Росії на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх "співвітчизників", - йдеться у звіті

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Раніше ISW оцінював, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і, зрештою, знищити Альянс.

"Кремль і пов'язані з ним актори останнім часом просувають інформаційні операції і застосовують тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і, можливо, зараз створюють інформаційні передумови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн-членів НАТО і їхніх сусідів", - зазначають аналітики.

Загроза НАТО з боку Росії

Раніше німецький депутат Родеріх Кізеветтер заявив, що держави НАТО мають приблизно 5-8 років, щоб підготуватися до війни з РФ.

Як писав Reuters з посиланням на російського дипломата, Фінляндія стане першою країною, яка постраждає в разі ескалації напруженості між РФ і Альянсом.

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