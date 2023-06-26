Бербок заявила, що російське керівництво "все частіше завдає удару у відповідь самому собі".

У Росії відбувається боротьба за владу, і заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - "лише один з актів у цій виставі", заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як повідомляє CNN, на зустрічі Європейського Союзу в Люксембурзі Бербок заявила, що вторгнення Росії в Україну має "руйнівні наслідки" для російського керівництва.

"Ми бачимо руйнівні наслідки російської агресивної війни і для путінської системи влади", - сказала Бербок, додавши, що російське керівництво "все частіше завдає удару у відповідь самому собі".

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Також вона зазначила, що в російській пропаганді спостерігаються масові тріщини, додавши, що Берлін уважно стежить за подіями в Росії.

На думку Бербок, в Росії йде "внутрішня боротьба за владу" і конфлікт між президентом Росії Володимиром Путіним і главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним був "лише одним актом в цьому російському спектаклі".

"Ми, очевидно, бачимо, що це також призвело до боротьби за владу всередині Росії. І тому незрозуміло, які ще дії відбудуться у цій виставі", - додала вона.

Заколот Пригожина і реакція світової громадськості

23-24 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок збройного заколоту, в ході якого "вагнерівці" захопили під свій контроль кілька великих міст, знищили сім військових бортів і майже дійшли до Москви.

Хоча ввечері 24 червня Пригожин оголосив про досягнення домовленостей з Кремлем і закінчив заколот, ці події завдали величезних репутаційних втрат російській вертикалі влади і особисто президенту Володимиру Путіну.

Зокрема, британський уряд вважає, що заколот Пригожина посіяв сумніви в потужностях авторитарного режиму Путіна і планує готуватися до ймовірного розпаду Росії.

А глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що заколот "Вагнера" свідчить про те, що вторгнення в Україну підірвало військову міць Росії і призвело до появи тріщин в її політичній системі.

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