Вторгнення в Україну підірвало військову міць Росії і загрожує епохою нестабільності для неї.

Швидкоплинне повстання "Групи Вагнера" свідчить про те, що вторгнення в Україну обернулося для Росії появою тріщин у її військовій могутності та політичній системі. Це привід посилити підтримку України, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Я думаю, зараз ще важливіше продовжувати підтримку України, тому що події минулого вікенду показують, що війна проти України руйнує військову міць Росії і розхитує її політичну систему", – заявив він.

Дипломат визнав, що ризик політичної дестабілізації в такій ядерній державі, як Росія, викликає побоювання, і його слід враховувати.

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"Монстр, якого Путін створив в подобі "Вагнера", тепер кусає його зараз. Монстр діє проти свого творця. Політична система фрагментується, а військова міць дає тріщину. Це головний результат війни в Україні", – резюмував Боррель.

Заколот "групи Вагнера" - що відомо

Надвечір в п'ятницю 23 червня Пригожин звинуватив російську регулярну армію в артилерійському ударі по тилових таборах "групи Вагнера". Поклавши провину за обстріл особисто на Міністра оборони Шойгу, Пригожин заявив про "марш справедливості" на Москву.

Протягом ночі і наступного дня бунтівники захопили Ростов-на-Дону, частину Воронежа і просунулися до Москви на відстань близько 200 км. Увечері 24 червня Пригожин раптово заявив, що припиняє заколот. Стало відомо про домовленість з Кремлем, що заколотників не переслідуватимуть за законом, а сам Пригожин зможе безперешкодно втекти до Білорусі.

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