Заколот Пригожина посіяв сумніви у потужностях авторитарного режиму Путіна.

Сполучене Королівство планує готуватися до ймовірного розпаду Росії, щоб геополітичні зміни зненацька не сколихнули устрій британців.

Як повідомляє The Times, у Лондоні припускали, що рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року може обернутися для Росії крахом та військово-політичною катастрофою.

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – зазначив співрозмовник видання.

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Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен заявив, що події в Росії – "її внутрішні справи".

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман вважає, що успішне повстання Пригожина було би найгіршим сценарієм, тому що ватажок ПВК "Вагнер" - фашист і йому зовсім чужі ліберальні цінності.

Форман припустив, що західні дипломати не очікували кризи в РФ і заколот Пригожина теж став для них сюрпризом.

"Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося", – поділився він.

Деякі співрозмовники видання висловили думку, що Путін досі зберігає свою посаду, а значить його не можна недооцінювати.

Доля Росії 2023 - які прогнози публікувалися

На початку квітня Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що РФ може розвалитися протягом трьох-семи років. У червні радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк написав, що Росія вже "розпадається прямо на очах, розносячи по світу неймовірний сморід".

На думку публіциста і політолога Андрія Піонтковського, влада Китаю вже визначилася з кандидатурами на "трон" Володимира Путіна.