В ЦАХАЛі переконані, що співробітники агенствва ООН не могли не знати про підземну базу під ними.

Терористичне угруповання ХАМАС облаштувало підземний центр обробки даних просто під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з питань допомоги палестинським біженцям (БАПОР) в Газі. Підземний комплекс виявили солдати ізраїльської армії, пише The Times of Israel.

Зазначається, що підземний центр обробки даних був укомплектований власною електропідстанцією, промисловими акумуляторними блоками живлення та житловими приміщеннями для терористів ХАМАС, які керували комп’ютерними серверами. Його облаштували просто під будівлею агентства ООН – там, де Ізраїль спочатку навіть не думав шукати такі об’єкти, не кажучи вже про авіаудари.

Аби звинувачення не були голослівними, ЦАХАЛ запросив журналістів відвідати цей підземний комплекс у четвер, 8 лютого. Сьогодні видання The Times of Israel опублікувало фотоматеріали з підземного комплексу, які УНІАН не може показати в цій статті через авторські права. Журналісти в супроводі військових увійшли в розкритий тунельний прохід і на власні очі побачили справжнє підземне містечко.

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Представники ЦАХАЛу вважають, що ХАМАС використовував цей серверний центр для збору розвідданих, обробки даних і зв’язку. Як розповів командир 401-ї бронетанкової бригади полковник Бенні Аарон, його бійці також знайшли кілька схованок зброї безпосередньо в будівлі БАПОР, хоча персонал ООН вже був давно евакуйований, тож зброю могли принести туди пізніше.

Однак в ЦАХАЛі кажуть, що в деяких офісах БАПОР вони знайшли обладнання та документи, які вказують на те, що "ті самі офіси також використовувалися терористами ХАМАС".

"Немає сумнівів, що співробітники БАПОР знали, що [ХАМАС] копає під ними величезний тунель. БАПОР забезпечує прикриття для ХАМАС, БАПОР точно знає, що відбувається під землею, і БАПОР використовує свій бюджет для фінансування деяких військових можливостей ХАМАС, це точно", — каже полковник Аарон.

У головній будівлі комплексу ООН Аарон провів журналістів до серверної кімнати БАПОР, яка, за його словами, розташована прямо над підземним центром обробки даних ХАМАС.

"Деякі кабелі з’єднуються", — сказав він, показуючи лінію кабелів, що спускалися до підлоги, коли журналісти стояли над центром обробки даних ХАМАС. ЦАХАЛ заявив, що електроживлення підземного комплексу ХАМАС також забезпечувала будівля ООН.

Керівник БАПОР Філіп Лаццаріні у своєму твітері вже відреагував на цю інформацію. За його словами, в агенстві буцімто нічого не знали про величезний підземний комплекс просто під їхньою штаб-квартирою.

"БАПОР не знало, що знаходиться під його штаб-квартирою в Газі. БАПОР є організацією, що займається людським розвитком і гуманітарною організацією, яка не має досвіду у військовій сфері та сфері безпеки, а також [не має] здатності проводити військові інспекції того, що знаходиться або може бути під його приміщеннями", – заявив він.

Можлива співпраця БАПОР із ХАМАС

Як писав УНІАН, у січні стало відомо, що співробітники БАПОР, ймовірно, причетні до жорстокого нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Мова йде про 12 співробітників агентства. Які саме дії вчинили підозрювані – не повідомляється.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав, що співробітники БАПОР справді були причетні до нападу на Ізраїль 7 жовтня. У своїй заяві він повідомив, що Управління служб внутрішнього нагляду ООН приступило до розслідування.

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