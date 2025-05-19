Тиск з боку адміністрації Трампа останніми днями лише зростає.

Сполучені Штати Америки пригрозили позбавити Ізраїль військової та економічної допомоги, якщо країна не зупинить війну в секторі Гази. Про це повідомляє The Washington Post.

"Люди Трампа дають Ізраїлю зрозуміти: "Ми покинемо вас, якщо ви не припините цю війну". Політично, як і в минулому, у Нетаньяху (премʼєр-міністр Ізраїлю, – ред.) є спосіб зробити це, маючи більшість у Кнесеті та в Ізраїлі, але у нього немає політичної волі", – заявив співрозмовник видання.

Ізраїль викликає десятки тисяч резервістів, посилює бомбардування Гази і наближається до нової точки неповернення у війні. Водночас тиск з боку адміністрації Трампа останніми днями лише зростає.

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За даними Міністерства охорони здоровʼя Гази, за 19 місяців війни було вбито понад 53 000 людей. Стверджується, що більшість загиблих – жінки і діти. Останніми днями Ізраїль посилив повітряні бомбардування, в результаті чого загинули ще сотні людей. Серйозною проблемою для сектора Гази є і нестача продовольства.

Днями Ізраїль також завдав удару по складу медикаментів лікарні Насера в Хан-Юнісі, про що повідомила британська благодійна організація "Медична допомога палестинцям". Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна найближчими днями запустить альтернативний, підтримуваний США механізм гуманітарної допомоги.

Він наголошував, що гуманітарні центри призначалися для цивільного населення Гази, а не для ХАМАСу, який Ізраїль неодноразово звинувачував у розкраданні і наживі на допомозі. За його словами, ризик голоду був "спроектований ХАМАСом".

При цьому гуманітарні організації та деякі американські чиновники заперечують це твердження. Ізраїль не надав доказів таких масштабних крадіжок, зазначає WP.

Війна в Газі: ви могли це пропустити

Наприкінці березня видання FT повідомляло, що Ізраїль готує радикальний план захоплення Гази, а мешканців тих територій планували змусити переселитися в гуманітарну зону вздовж узбережжя Середземного моря.

Вже на початку квітня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про розширення операцїі "Відвага і Меч" в секторі Гази.

Кілька днів тому ізраїльські ЗМІ повідомили, що Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у секторі Гази під назвою "Колісниці Гідеона". Метою цього наступу там назвали звільнення заручників та знищення ХАМАСу. Reuters інформував про десятки загиблих через удари з боку Ізраїлю.

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