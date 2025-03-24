Людей планують переселити в гуманітарну зону вздовж узбережжя Середземного моря.

Новий начальник штабу Армії оборони Ізраїлю за неофіційної підтримки ультраправих міністрів розробив план остаточної перемоги на ХАМАС, який передбачає довготривале захоплення сектору Гази.

Про це пише Financial Times, посилаючись на поінформовані джерела. Чиновники кажуть, що це стало можливим після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, оскільки адміністрація Джо Байдена виступала проти окупації та анексії Гази:

"Попередня адміністрація хотіла, щоб ми закінчили війну. Трамп хоче, щоб ми виграли війну. Існує найвищий американський інтерес у перемозі над ХАМАСом".

Згідно із розробленим планом, декілька бойових дивізій ЦАХАЛ захоплять Газу, а її 2,2-мільйонне населення змусять переселитися у гуманітарну зону вздовж узбережжя Середземного моря. Видання зазначає, що ції дії можуть призвести до тривалого повстання.

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Крім того, після цього виживання цивільних залежатиме від продовольчої допомоги. У Ізраїлі шукають способи розподілу, які унеможливлять отримання вигоди бойовиками. Вони нібито вже підрахували, скільки калорій потрібно кожній людини.

За словами одного з резервістів, який отримав наказ готуватися до кількох місяців бойових дій, які включають в себе "боротьбу, перемогу і управління", йдеться про зовсім інший вид війни.

Війна у Секторі Газа

​Як відомо, 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС та інші палестинські бойовики здійснили напад на південні території Ізраїлю. Вони вбивали мирних людей та захоплювали заручників.

У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Секторі Газа, яка триває досі, супроводжуючись значними руйнуваннями та втратами з обох сторін.​

На початку цього року було досягнуто тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, проте вже невдовзі бойові дії відновилися.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував план реконструкції Гази, який передбачає переселення населення до сусідніх країн та перетворення території на курортну зону.

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