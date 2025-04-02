Цивільне населення сектора Гази закликали евакуюватися в гуманітарну зону.

Ізраїль розширює операцію "Відвага і Меч" у секторі Газа, щоб зачистити район від терористів. Інформацію про це підтвердив міністр оборони країни Ісраель Кац у соціальній мережі Х.

"Операція "Сила і Меч" у секторі Гази розширюється - ми знищуємо терористів та інфраструктуру терору, зачищаємо територію і беремо під контроль великі райони, які буде включено до зон безпеки Держави Ізраїль", - зазначив міністр.

Кац закликав місцеве населення виступити проти ХАМАС і за повернення всіх заручників.

Відео дня

"Бажаю успіху бійцям ЦАХАЛу, які з відвагою і міццю б'ються в секторі Газа заради повернення заручників і розгрому ХАМАСу", - додав він.

Зі свого боку, Армія оборони Ізраїлю попередила про евакуацію жителів сектору Гази, які мешкають у районі міст Рафах і Хан-Юніс. Цивільним порадили перебратися в прибережний район Аль-Мавасі, який позначений як гуманітарна зона.

Зрив угоди між Ізраїлем і ХАМАСом

Як писав УНІАН, Ізраїль і ХАМАС за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа уклали угоду, що передбачала звільнення десятків заручників, яких утримують терористи в секторі Газа, і сотень палестинських в'язнів. Її було зірвано до того, як вдалося перейти до другої фази угоди.

Ізраїль відновив удари по об'єктах ХАМАС у секторі Гази 18 березня. Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомляла, що він спільно з міністром оборони Ісраелем Кацом розпорядилися "вжити рішучих заходів" проти ХАМАС.

Водночас науковий співробітник організації Defense Priorities Деніел ДеПетріс висловив думку про те, що зрив угоди між Ізраїлем і ХАМАС є поганим знаком для Києва. За його словами, Дональд Трамп, який наполягав на укладенні угоди, може повторити свою поведінку щодо сектору Газа в Україні. Експерт зазначив, що американський лідер втратив інтерес до ситуації між Ізраїлем і ХАМАС, переключившись на внутрішні проблеми в США і на підштовхування президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: