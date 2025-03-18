Ізраїльські авіаудари в секторі Гази забрали життя щонайменше 200 осіб.

Ізраїль уночі відновив удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа.

"ЦАХАЛ наразі завдає масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС у секторі Гази", - ідеться у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю і служби безпеки Шин-Бет.

У повідомленні офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху йдеться про те, що він спільно з міністром оборони Ісраелем Кацом розпорядилися "вжити рішучих заходів" проти ХАМАС.

Відео дня

"Це сталося після неодноразової відмови ХАМАС звільнити наших заручників, а також відмови від усіх пропозицій, отриманих від спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і посередників. Наразі ЦАХАЛ атакує цілі ХАМАС по всьому сектору Гази для досягнення цілей війни... включно зі звільненням усіх наших заручників, живих і мертвих", - ідеться в повідомленні офісу Нетаньяху.

Член ХАМАС сказав Reuters, що таким чином Ізраїль в односторонньому порядку зупинив дію угоди про припинення вогню, яка почала працювати 19 січня.

Ізраїльські авіаудари в секторі Гази забрали життя щонайменше 200 осіб, заявили палестинські органи охорони здоров'я. Однак підтвердити точність цих даних поки що неможливо.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що ізраїльська сторона заздалегідь попередила адміністрацію президента США Дональда Трампа про удари по Газі. "Як ясно дав зрозуміти президент Трамп, ХАМАС, хусити, Іран, усі ті, хто прагне тероризувати не тільки Ізраїль, а й США, заплатять за це", - прокоментувала вона.

Ситуація на Близькому Сході

Перший етап перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем, укладеного за сприяння Катару, Єгипту та США, набув чинності 19 січня після більш ніж 15 місяців бойових дій у секторі Газа, що почалися після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Термін першого етапу угоди закінчився 1 березня. Передбачалося, що до цього часу умови другої фази перемир'я буде погоджено, однак цього не сталося.

Вас також можуть зацікавити новини: