Автівку розстріляли з кількох боків.

Батько американки ізраїльського походження, убитої бойовиками ХАМАС , знайшов її тіло за допомогою функції відстеження на телефоні та Apple Watch.

Як повідомляє The Independent, 24-річна Даніель Вальдман відвідувала музичний фестиваль Nova на півдні Ізраїлю, коли бойовики здійснили нищівний напад .

Бойовики вбили щонайменше 260 людей і десятки взяли в заручники, перетворивши рейв-вечірку в пустелі на бійню .

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Батько дівчини Еял Вальдман сподівався, що його донька у заручниках, але у середу дізнався, що Даніель була вбита.

"Через три години після того, як я приземлився в Ізраїлі, я поїхав на південь і зміг знайти машину, в якій вони були. Ми знайшли автомобіль і деякі речі, і ми знали, що це машина, в якій перебувала Даніель, завдяки екстреному дзвінку, який ми отримали з її мобільного телефону через функцію екстреного виклику", - сказав він.

Вальдман сказав, що його донька прийшла на фестиваль зі своїм хлопцем Ноамом Шаєм. "Вона була найщасливішою дитиною, усі її дуже любили", - сказав батько.

Шай був "справжнім чоловіком", який виріс в Ізраїлі. Пара познайомилася в армії. Вони планували провести своє життя разом.

"Я точно бачив, як вона була вбита з двох сторін принаймні трьома-п’ятьма людьми, які напали на неї. Було щонайменше три гармати, які стріляли по машині", - розповів батько.

Він сказав, що під час останньої розмови дівчина згадала, що пара планує незабаром одружитися, але тепер їх поховають разом. Закохані переїхали у нову квартиру близько місяця тому з собакою.

"Вони були там лише кілька тижнів, тепер нам потрібно буде подивитися, що робити з усіма їхніми речами", - сказав батько.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня члени ХАМАСу обстріляли Ізраїль із сектора Гази, а потім вдерлися на ізраїльську територію. Бойовики вбивали людей, захоплювали землі, а також брали полонених. Армія Ізраїлю зачищала територію від супротивників і потужно била по сектору Гази. Унаслідок атаки бойовиків загинули сотні осіб, серед жертв є сім громадян України.

У відповідь на це в країні була оголошена мобілізація і початок операції "Залізні мечі".

Вчора ЦАХАЛ відзвітував про те, що в секторі Гази знищив одного з небагатьох що залишилися в живих до цього часу засновників ХАМАСу.

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