Терористи заявили, що сцени міграції більше не повторяться.

Терористичне угрупування ХАМАС закликало жителів півночі сектору Гази залишатися у своїх помешканнях попри наказ Ізраїлю евакуюватися до південної частини анклаву.

Як пише The Times of Israel, ХАМАС закликає палестинців "залишатися непохитними у своїх домівках і твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни, яку розв’язує окупація".

Терористична група зазначає, що Ізраїль марно сподівається на те, що люди втечуть.

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"Сцени міграції та переміщення залишилися в минулому і не повторяться, окрім переможного повернення нашого народу на нашу окуповану землю", - йдеться у заяві.

Евакуація з Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектора Газа має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин. ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС у суботу.

Водночас в ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків". Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував таку реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

Наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про евакуацію північної частини Гази викликав шквал паніки всередині анклаву. Місцеві у паніці збирають вціліле майно, панує хаос.

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