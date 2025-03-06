Відомо, що перший етап перемир'я між сторонами тривав 42 дні.

Терористичне угрупування ХАМАС відкинуло останню погрозу президента США Дональда Трампа та відмовилося звільнити більше ізраїльських заручників без угоди про постійне припинення вогню в секторі Гази, пише Fox News.

Зокрема речник ХАМАС Абдель-Латіф аль-Кануа повідомив, що "найкращий шлях до звільнення решти ізраїльських заручників" лежить через переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню.

Відомо, що перший етап перемир'я, який тривав 42 дні, закінчився в суботу. Другий етап мав розпочатися на початку лютого, однак до цього часу відбулися лише обмежені підготовчі перемовини.

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Зазначається, що відповідь ХАМАСу з'явилася після того, як Трамп зустрівся з колишніми заручниками у Вашингтоні та опублікував "останнє попередження" для терористів на своїй соціальній платформі Truth Social.

"Звільніть всіх заручників зараз, не пізніше, і негайно поверніть всі тіла вбитих вами людей, або для вас все скінчено", - написав він у своєму дописі.

За словами Трампа, він "надсилає Ізраїлю все необхідне, щоб завершити роботу", і що "жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо ви не зробите так, як я кажу".

Президент США додав:

"Також до жителів Гази: на вас чекає прекрасне майбутнє, але не тоді, коли ви будете тримати заручників. Якщо ви це зробите, ви мертві! Прийміть розумне рішення. Звільність заручників зараз або ви будете платити за це в пеклі пізніше!".

У Fox News нагадали, що ХАМАС досі утримує 24 заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року. Також терористи утримують тіла 34 осіб, які були вбиті під час першого нападу й рештки солдата, який загинув у війні в 2014 році.

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Як писав УНІАН, раніше Ізраїль припинив постачати гумдопомогу до Гази. Таке рішення було прийнято через відмову ХАМАС дотримуватися плану США щодо тимчасового припинення вогню.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Ізраїль знищить рух ХАМАС. За його словами, терористи ХАМАС є "тими самими монстрами, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями".

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