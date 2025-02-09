Він запевнив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися у Газі.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що знищить угруповання ХАМАС і поверне усіх заручників, утримуваних у Газі. Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми знову побачили, які це монстри з ХАМАСу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями", - сказав Нетаньягу.

Він запевнив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися у Газі. За його словами, він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

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"Але крім цього президент Трамп повністю зі мною погодився: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми знищимо ХАМАС і повернемо всіх наших бранців", - додав політик.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС - останні новини

18 січня стало відомо, що уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню. Угоду було ратифіковано після більш ніж шестигодинного засідання. З 33 міністрів "за" проголосували 24 людини, 8 - "проти".

Угода, яка була укладена між Ізраїлем та ХАМАС, передбачає звільнення 33 з 98 ізраїльських та іноземних заручників, яких утримують в Газі, впродовж першого шеститижневого етапу в обмін на тисячі палестинських в'язнів, які перебувають у в'язницях Ізраїлю.

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