В уряді Ізраїлю наголосили, що ХАМАС неодноразово порушував угоду про припинення вогню.

Уряд Ізраїлю вирішив закрити прикордонні переходи із сектором Гази та припинити ввезення гуманітарної допомоги через відмову ХАМАС дотримуватися плану США щодо тимчасового припинення вогню, пише Newsru.co.il.

Зазначається, що у ніч проти 2 березня влада Ізраїлю закрила прикордонні переходи на кордоні зі сектором Гази та припинила ввезення гуманітарної допомоги після того, як ХАМАС відмовився продовжити паршу фазу угоди про звільнення заручників.

"Із закінченням першої фази угоди зі звільнення заручників і з огляду на відмову ХАМАСу прийняти план Віткоффа (спеціальний посланець США Стів Віткофф - УНІАН) для продовження переговорів, на який Ізраїль погодився, прем'єр-міністр Нетаньяху ухвалив рішення, що, починаючи відсьогодні вранці, ввезення всіх товарів і постачань у сектор Гази буде припинено. Ізраїль не допустить припинення вогню без звільнення наших заручників. Якщо ХАМАС продовжить відмовлятися від запропонованого формату, це спричинить додаткові наслідки", - зазначили в офісі очільника уряду Ізраїлю.

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План Віткоффа - що відомо

Раніше Ізраїль прийняв план Стіва Віткоффа щодо тимчасового припинення вогню на період Рамадана та Песаха.

Відомо, що Рамадан розпочався 28 лютого та завершиться 29 березня. Песах цього року відзначають з 12 по 19 квітня.

"У перший день реалізації цього плану половину живих і загиблих заручників буде звільнено, а наприкінці, якщо буде досягнуто згоди про постійне припинення вогню, буде звільнено решту заручників, живих і загиблих. Віткофф запропонував план продовження режиму припинення вогню з огляду на те, що на даному етапі неможливо зблизити позиції сторін для завершення війни та що потрібен додатковий час для переговорів про постійне припинення вогню", - йшлося у повідомленні офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Водночас в заяві канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра заявили, що ХАМАС неодноразово порушував угоду, тоді як Ізраїль дотримувався її.

"Згідно з домовленістю, Ізраїль може відновити бойові дії після закінчення 42-го дня, якщо вважатиме переговори неефективними. Цей пункт було закріплено в додатковому листі попередньої американської адміністрації, його підтримала адміністрація Трампа. У той час як Ізраїль погодився на план Віткоффа з метою повернути наших заручників, ХАМАС досі відмовляється від цього плану. Якщо ХАМАС змінить свою позицію, Ізраїль негайно розпочне переговори щодо всіх деталей плану Віткоффа", - додали у повідомленні.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп поставив ультиматум ХАМАСу. Зокрема він закликав Ізраїль скасувати угоду про припинення вогню з ХАМАСом, якщо бойовики не повернуть заручників, яких все ще утримують у Газі.

Водночас ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна знищить рух ХАМАС. За його словами, уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися у Газі.

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