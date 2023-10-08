Попри відомі зв'язки ХАМАСу з Іраном, доказів причетності Тегерану до цих подій наразі немає.

Однією з причин, що могла спонукати лідерів ХАМАС здійснити вчорашній напад на Ізраїль, ймовірно був зрив потенційної нормалізації відносин єврейської держави з Саудівською Аравією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters.

"Не було б сюрпризом, що частиною мотивації могло бути переривання зусиль із долучення Саудівської Аравії та Ізраїлю до числа інших країн, які можуть бути зацікавлені в нормалізації відносин з Ізраїлем", — сказав Блінкен.

Минулого місяця прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна вже на порозі миру з Саудівською Аравією, який може змінити Близький Схід. Саудівська Аравія, що претендує на лідерство в ісламському світі, протягом тривалого часу наполягала на праві палестинців на державність як умові визнання Ізраїлю – чому більшість націоналістичної релігійної коаліції Нетаньяху довго чинила опір.

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Між тим Блінкен додав, що Сполучені Штати поки що не бачать жодних доказів того, що за вчорашнім нападом на Ізраїль може стояти Іран.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, серед вбитих та викрадених бойовиками ХАМАСу людей в Ізраїлі можуть бути кілька громадян США. Цю інформацію зараз перевіряє зовнішньополітичне відомство США.

Також ми розповідали, що сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час неї співрозмовники обговорили ситуацію в Ізраїлі та її вплив на інші регіони світу.

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