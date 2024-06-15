В Лівані базується проіранський рух Хезбола, який систематично обстрілює територію Ізраїлю.

На тлі триваючої війни в секторі Газа загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де активно діє підтримуваний Іраном ісламістський рух "Хезболла". Як повідомляє CBS News, США занепокоєні, що там може відкритися новий фронт, і це збільшить потреби Ізраїля в американській зброї.

Зазначається, що від самого початку війни, яка спалахнула у жовтні минулого року, адміністрація Байдена "шалено працює за лаштунками", щоб зменшити ймовірність розширення війни. І зараз у Вашингтоні бояться, що нещодавна активізація ударів Ізраїлю по ліванській території є підготовкою до масштабного вторгнення ЦАХАЛу з метою нейтралізувати активність Хезболли.

"Кількість ракетних ударів по Ізраїлю [з боку ліванської Хезболи] може призвести до непередбачуваних наслідків, на які Ізраїль буде змушений відреагувати, і що потім може призвести до ненавмисної війни", – переповідає CBS News побоювання вашингтонських чиновників.

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Видання зазначає, що всередині Ізраїлю загроза Хезболли стала серйозною політичною проблемою, оскільки багато ізраїльтян, які покинули свої домівки на півночі країни, залишаються переміщеними особами.

На відміну від раптового нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні, можлива війна з ліванською Хезболлою є тим, про що ізраїльські військові роздумували роками, кажуть офіційні особи США.

За словами неназваного американського чиновника, ізраїльські війська на півночі країни зараз тренуються у підрозділах розміром з бригаду, але їхніх сил поки що недостатньо для початку наступу на Ліван.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль розглядає можливість призупинення війни з ХАМАС на деякий час, аби повернути заручників. За словами прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху, перемир’я можуть укласти на 42 дні, але про повне припинення війни не йдеться.

Також ми розповідали, що Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю негайно припинити наступ на місто Рафах в південній частині сектора Газа. Судді вважають, що наступ несе "безпосередній ризик" для цивільних палестинців.

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