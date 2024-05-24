Правозахисники та ХАМАС радіють, в Ізраїлі обурені.

Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на місто Рафах в південній частині сектора Газа. Як пише Politico, судді вважають, що наступ несе "безпосередній ризик" для цивільних палестинців.

Міжнародний суд також наказав Ізраїлю відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для надходження великої кількості гуманітарної допомоги; забезпечити доступ до Гази для слідчих та місій із встановлення фактів; у місячний строк повідомити суд про хід застосування цих заходів.

Рішення суду є юридично обов’язковим, але сам Міжнародний суд не має інструментів примусу, аби домогтися виконання своїх ухвал.

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Правозахисники схвально відгукнулися про рішення суду.

"Постанова Міжнародного суду підкреслює серйозність ситуації, з якою зіткнулися палестинці в Газі, які протягом місяців терпіли блокування основних послуг і гуманітарної допомоги в умовах триваючих бойових дій. Ніде в Газі не безпечно, і цивільне населення там стикається з голодом — і все ж ізраїльський уряд продовжує нехтувати обов’язковими приписами Всесвітнього суду, перешкоджаючи надходженню рятувальної допомоги та послуг", — сказав Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch.

Після заяви суду прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав екстрену зустріч з офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Ізраеля Каца та міністра оборони Йоава Галланта.

"Немає жодної сили у світі, яка підштовхне нас до публічного самогубства, тому що це саме те, щоб зупинити нашу війну проти ХАМАС", — заявив прес-секретар ізраїльського уряду Девід Менсер в коментарі BBC.

Палестинська адміністрація, яка керує Західним берегом Йордану, та ХАМАС, який керує Газою та чиї бойовики напали на ізраїльські поселення 7 жовтня, спровокувавши нинішню війну, привітали рішення суду. Однак ХАМАС заявляє, що заклик до припинення ізраїльської військової операції має стосуватися всієї Гази, а не лише Рафаха.

Війна в секторі Газа: останні новини

Як писав УНІАН, прокурор Міжнародного кримінального суду спрямував запит до колегії суддів щодо видачі ордеру на арешт керівництва Ізраїлю та ХАМАС через скоєні обома сторонами воєнні злочини.

Ця інформація викликала обурення не тільки в самому Ізраїлі, але також і в США. Вашингтон навіть погрожує санкціями проти МКС.

А от у Євросоюзі навпаки стали на бік Міжнародного кримінального суду.

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